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| | Эксперты назвали самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Эксперты назвали самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Сегодня, 16:02
Представителям правоохранительных органов стало известно о том, что группа специалистов смогла составить список из наиболее опасных для здоровья фруктов и ягод. Информация появилась на страницах сразу нескольких ведущих научных изданий.

Эксперты назвали самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

 

Любимая россиянами клубника теоретически невероятно полезная и вкусная ягода, но, к сожалению, зачастую она полна пестицидов, которые не просто опасны для здоровья, а могут привести даже к летальному исходу. Особенно это касается тех, кто торгует клубникой в палатках.

Специалисты предупреждают, что такую ягоду, как клубника следует покупать исключительно в летний сезон, когда она была выращена естественным путем на грядках под солнцем. Парниковая клубника, что выращена под ультрафиолетовыми лампами, полна вредных веществ, в том числе и упомянутых выше пестицидов, потому ее, несмотря даже на привлекательный внешний вид, желательно избегать.

Отмечается, что пестициды также накапливаются в персиках, шпинате, вишне, грушах, яблоках, нектаринах, винограде, а также сельдерее. Эксперты рекомендуют при покупке ягод и фруктов обязательное внимание обращать на производителя и изначально знать, что некоторые их них лучше всего пробовать только летом.
Николай Офицеров
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