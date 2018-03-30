Эксперты назвали самые опасные для здоровья фрукты и ягоды

Представителям правоохранительных органов стало известно о том, что группа специалистов смогла составить список из наиболее опасных для здоровья фруктов и ягод. Информация появилась на страницах сразу нескольких ведущих научных изданий.

Николай Офицеров

Любимая россиянами клубника теоретически невероятно полезная и вкусная ягода, но, к сожалению, зачастую она полна пестицидов, которые не просто опасны для здоровья, а могут привести даже к летальному исходу. Особенно это касается тех, кто торгует клубникой в палатках.Специалисты предупреждают, что такую ягоду, как клубника следует покупать исключительно в летний сезон, когда она была выращена естественным путем на грядках под солнцем. Парниковая клубника, что выращена под ультрафиолетовыми лампами, полна вредных веществ, в том числе и упомянутых выше пестицидов, потому ее, несмотря даже на привлекательный внешний вид, желательно избегать.Отмечается, что пестициды также накапливаются в персиках, шпинате, вишне, грушах, яблоках, нектаринах, винограде, а также сельдерее. Эксперты рекомендуют при покупке ягод и фруктов обязательное внимание обращать на производителя и изначально знать, что некоторые их них лучше всего пробовать только летом.