Учёные рассказали о разрушающих брак факторах

Группа учёных провела масштабное социологическое исследование, проанализировав данные о бракоразводных процессах за последние пять лет. В результате исследования специалисты назвали основные факторы, влияющие на распад брачных союзов.

Александр Вест

Согласно результатам исследования, основная часть разводов обусловлена тем, что один из партнёров не обращал должное внимание на жизненные события и изменения второй половины. Также специалисты заметили, что зачастую романтические чувства со временем угасают, если в брачном союзе есть недостаток обмена мнениями и нехватка общения. Эксперты заявили о том, что периодическое подбадривание и похвала, выражаемая в адрес партнёров, сможет преобразить отношения в браке, так как при должном уровне внимания, уделяемого каждому из партнёров, супруги не будут чувствовать себя ненужными и забытыми.Учёные рассказали и о том, что обилие критических замечаний в адрес партнёров в брачном союзе также со временем может вызвать полную утрату интереса в супруге.