Учёные рассказали о разрушающих брак факторах

Согласно результатам исследования, основная часть разводов обусловлена тем, что один из партнёров не обращал должное внимание на жизненные события и изменения второй половины. Также специалисты заметили, что зачастую романтические чувства со временем угасают, если в брачном союзе есть недостаток обмена мнениями и нехватка общения. Эксперты заявили о том, что периодическое подбадривание и похвала, выражаемая в адрес партнёров, сможет преобразить отношения в браке, так как при должном уровне внимания, уделяемого каждому из партнёров, супруги не будут чувствовать себя ненужными и забытыми.
Учёные рассказали и о том, что обилие критических замечаний в адрес партнёров в брачном союзе также со временем может вызвать полную утрату интереса в супруге.
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