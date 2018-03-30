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| | Учёные рассказали о влиянии изменений климата на океаны

Учёные рассказали о влиянии изменений климата на океаны

Сегодня, 15:59
Вода покрывает больше половины поверхности Земли. Океаны играют важную роль в формировании климата на планете и могут быть использованы для прогнозирования погоды на глобальном уровне.

Учёные рассказали о влиянии изменений климата на океаны

 

Океан участвует в сложных процессах, которые напрямую связаны с углекислым газом, находящимся в атмосфере. Из-за этого усложняется понимание механизмов взаимодействия CO2 с водными поверхностями в тех случаях, когда происходят глобальные изменения в окружающей среде.

Специалисты из Университета Тасмании разработали динамическую модель, способную предоставить данные о многих морских процессах, важных для экосистемы. Исследования показали, что накопление и высвобождение CO2 из океана происходит одинаково, вне зависимости от температуры окружающей среды или количества соли в воде. Однако они отмечают, что именно подобные процессы заставляют понять, что океан имеет большую устойчивость к изменениям климата в мире, чем они предполагали ранее.
Павел Селивёрстов
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