Больные малярией с мутацией в гене-транспортёре железа меньше страдают от болезни

Группа американских исследователей выявила определённые мутации в генах-транспортировщиках железа в организмах жителей Тропической Африки, которые позволяют им меньше страдать от симптомов малярии.

Александр Вест

В именитом издании Science опубликовали информацию об исследовании американских учёных, представляющих американский Национальный институт здоровья. Группа специалистов во главе с Трейси Руо решили исследовать ферропортин, являющийся белком, транспортирующим железо в организме. С помощью исследования деятельности данного белка специалисты сумели понять, что избыток железа не только не ослабляет протекание малярии у человека, но и усиливает симптомы болезни. Исследовав мутации в генах жителей Тропической Африки, учёные пришли к выводу, что данные изменения в генах позволяют африканцам иметь более низкое содержание гемоглобина в эритроцитах.Данная особенность позволяет жителям определённых регионов Тропической Африки удерживать в своём организме в пять раз меньшее количество паразитов при малярии, чем у больных с отсутствием мутации в генах.