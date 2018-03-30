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| | Американские палеонтологи нашли останки новорожденного тираннозавра

Американские палеонтологи нашли останки новорожденного тираннозавра

Сегодня, 14:36
На севере США ученые впервые обнаружили останки детеныша тираннозавра, которого можно назвать новорожденным. Палеонтологи надеются, что находка сослужит им хорошую службу в вопросах детализации происхождения, рационе и внешности «королей» мезозойской эры.

Американские палеонтологи нашли останки новорожденного тираннозавра

 

Принадлежность найденной особи к тираннозаврам эксперты определили по зубам, но до конца они в этом не уверены, поскольку раньше им очень редко встречались останки таких молодых представителей этого вида. Палеонтологи склонны сомневаться, нашли ли они тираннозавра, который отличается от более зрелых представителей в силу своей молодости. Вполне могло оказаться, что кости принадлежат другому виду древних ящеров. Разрешить свои сомнения ученые надеются с помощью других останков. В их числе и специалист из университета Канзаса Дэвид Бернхэм.

Исследователи пояснили, что за время мезозоя тираннозавры и их ближайшие родичи тетануры кардинально изменились. Вопреки расхожим убеждениям, тираннозавры не были покрыты чешуей и зубы у них из пасти не торчали. К рептилиям этих доисторических существ также отнести нельзя, поскольку они скорее были пернатыми, а их зубы скрывали толстые губы. Остальные черты облика этих ящеров пока остаются предметом дискуссий. Прояснить «белые пятна» надеется Бернхэм и его команда благодаря окаменелостям, найденным в Монтане два года назад. Исследователи уверены, что имеют дело с юной особью. С этими останками они сравнят более раннюю находку, которая даст ответ, существуют ли «нанотирианы», или это просто молодняк тираннозавров.
Дарья Светозарова
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