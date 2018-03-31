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| | Ученые рассказали о радиационном облучении при полетах на Луну

Ученые рассказали о радиационном облучении при полетах на Луну

Сегодня, 05:20
Деятельность космонавтов связана со многими рисками для здоровья, среди которых и опасность радиационного облучения. Специалисты оценили угрозу этого фактора при полетах на Луну.

Ученые рассказали о радиационном облучении при полетах на Луну

 

Глава Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов рассказал, что специалисты изучают опасность радиационного облучения для космонавтов при полетах на Луну. Он объяснил, что некоторые аспекты этого фактора еще недостаточно исследованы. Так, например, ученые не знают всех последствий попадания тяжелых заряженных частиц в структуры мозга. Также на данном этапе исследований возможность профилактики только обсуждается. Олег Орлов считает, что в этом направлении необходимо работать системно в рамках широкой кооперации и с привлечением иностранных партнеров.

Олег Орлов уточнил, что при полетах на Луну радиационное облучение космонавтов будет больше, чем при отправлении на МКС, но в пределах профессиональных норм.
Виктория Озерова
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