Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали" Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию Пользователи смогли увидеть собственную смерть от ядерного взрыва В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века
| | Учёные: Сразу после формирования Земли на ней появилась вода

Учёные: Сразу после формирования Земли на ней появилась вода

Сегодня, 13:54
Группа учёных из Великобритании провела исследование, которое показало, что сразу после формирования планеты Земля на её поверхности появилась вода. Специалисты доказали, что её наличие не способны убрать ни столкновения с астероидами, ни плавление планеты.

Учёные: Сразу после формирования Земли на ней появилась вода

 

Ричард Гринвуд, представляющий британский Открытый университет, поведал о том, что вода может похвастаться повышенной живучестью, так как она покрывала поверхность Земли ещё на самых ранних этапах её формирования. Учёные предположили, что в начале своего жизненного цикла поверхность Земли была раскалённой, что исключает вероятность содержания на ней азота и углерода, а также прочих органических соединений. Исследовав образцы грунта, взятые с метеоритов и Луны, специалисты пришли к выводу, что кометы и астероиды доставили на Землю лишь малую часть воды, содержащейся на планете и в самом начале её зарождения.

Всё же теория, выдвинутая британскими учёными, оставляет некоторые вопросы, так как загадкой остаётся, каким образом воде удалось сохраниться на поверхности Земли после столкновения с Тейей, также известной как «мать» Луны.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Французские учёные объяснили, откуда на Земле появилась вода
Французские учёные объяснили, откуда на Земле появилась вода

Учёные Университета Лоррена рассказали, как на Земле образовалась вода. По мнению экспертов, причина кроется в рождении Солнечной системы.

Ученые: вода появилась в мантии Земли 2,7 млрд лет назад
Ученые: вода появилась в мантии Земли 2,7 млрд лет назад

Российские ученые, сотрудничая с немецкими и французскими специалистами провели научную работу результатами которой была подтверждена теория существования

Учённые: Вода не появилась на земле, а была на ней всегда
Учённые: Вода не появилась на земле, а была на ней всегда

Учённые из Вудсхоулского океанографического института (WHOI) смогли опровергнуть теорию о том, что вода появилась на Земле со временем и сделали сенсационное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости