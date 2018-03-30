Учёные: Сразу после формирования Земли на ней появилась вода

Группа учёных из Великобритании провела исследование, которое показало, что сразу после формирования планеты Земля на её поверхности появилась вода. Специалисты доказали, что её наличие не способны убрать ни столкновения с астероидами, ни плавление планеты.

Александр Вест

Ричард Гринвуд, представляющий британский Открытый университет, поведал о том, что вода может похвастаться повышенной живучестью, так как она покрывала поверхность Земли ещё на самых ранних этапах её формирования. Учёные предположили, что в начале своего жизненного цикла поверхность Земли была раскалённой, что исключает вероятность содержания на ней азота и углерода, а также прочих органических соединений. Исследовав образцы грунта, взятые с метеоритов и Луны, специалисты пришли к выводу, что кометы и астероиды доставили на Землю лишь малую часть воды, содержащейся на планете и в самом начале её зарождения.Всё же теория, выдвинутая британскими учёными, оставляет некоторые вопросы, так как загадкой остаётся, каким образом воде удалось сохраниться на поверхности Земли после столкновения с Тейей, также известной как «мать» Луны.