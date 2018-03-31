В США возобновляемой энергии хватит на 90% – Ученые

Ученые выяснили, что уже сейчас объемов энергии солнца и ветра достаточно для того, чтобы обеспечить США на 90%. Эти данные эксперты опубликовали в журнале «Энергия и экология». Одним из авторов исследования оказался ученый-климатолог из Института Карнеги Кен Калдейра. На его счету несколько серьезных исследований, посвященных окружающей среде.

Дарья Светозарова

Коллега Калдейра, Мэтью Шейнр добавил, что им и его соавторами были произведены замеры количества доступной энергии в разное время суток. Далее ученые выяснили, в какие часы и какую долю потребления смогут эффективно компенсировать солнечные электростанции, их ветряные аналоги или системы аккумулирования. Его тезисы продолжил коллега Стивен Дэвис. Он уточнил, что полученные данные позволяют утверждать, что в достаточном количестве солнечные ЭС и ЭС, работающие на энергии ветра смогут обеспечить американского потребителя на 80%.Ученые считают задачу создания станций на альтернативных источниках энергии вполне посильной. Однако ее реализация будет стоить сто миллиардов долларов. В эту сумму входит проектирование и само строительство. Эксперты подсчитали, что пиковые показатели такие станции будут демонстрировать в июне-июле, а уже в августе солнечная активность и ветрогенерация снижаются. Из этого следует, что 10-20% энергии все же придется аккумулировать с помощью топлива.