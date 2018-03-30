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| | На Марсе обнаружили «стадо животных» неизвестного происхождения

На Марсе обнаружили «стадо животных» неизвестного происхождения

Сегодня, 23:30
«Стадо животных» неизвестно происхождения было обнаружено учеными на Марсе. Исследователи заявили, что это является подтверждением того, что на Красной планете могут содержаться органические формы жизни.

На Марсе обнаружили «стадо животных» неизвестного происхождения

 

Началось данное обсуждение с ролика, размещенного уфологами, в котором они приводят доказательства того, что их теория реальна. По их словам, Марс был местом с царившей на нем уникальной экосистемой. Она поддерживала жизнь неизвестной науке цивилизации. На кадрах можно обнаружить ряд загадочных объектов, которые занимают существенные территории на поверхности планеты. Подтверждает высказывания не только видео, но и ряд снимков.

На Марсе обнаружили «стадо животных» неизвестного происхождения

 

Пользователи сети выражают уверенность в том, что на Марсе существуют определенные зоны, которые предназначены исключительно для кормления животных форм жизни. Вмешавшиеся в дискуссию конспирологи также сообщили о том, что видео снято в малом разрешении, но это не должно мешать тому, чтобы рассмотреть озера, растения и прочие формы жизни.
Николай Офицеров
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