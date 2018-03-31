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| | NASA запустит на Марс зонд InSight в ноябре 2018 года

NASA запустит на Марс зонд InSight в ноябре 2018 года

Сегодня, 01:30
Специалисты американской космической корпорации NASA планируют осуществить запуск аппарата InSight уже осенью нынешнего года. Зонд отправится на Марс для исследования поверхности Красной планеты.

NASA запустит на Марс зонд InSight в ноябре 2018 года

 

В данный момент сотрудники NASA осуществляют все необходимые подготовки перед запуском зонда InSight, который вскоре отправят на Марс. Заметим, в отличие от марсохода Curiosity, InSight не может похвастаться высокой мобильностью и уникальной рукой, использующейся для взятия образцов грунта и прочих веществ с поверхности планеты. Однако инженеры оснастили космический аппарат сейсмометром, который позволит учёным отслеживать сейсмическую активность Красной планеты, фиксируя показания мельчайших землетрясений, которые не являются редкостью для Марса.

С помощью данных, полученных от сейсмометра, специалисты смогут исследовать данные о формировании Марса, а также о природе землетрясений, происходящих на нём, так как последние могут быть вызваны как движением магмы, так и ударами астероидов.
Александр Вест
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