NASA запустит на Марс зонд InSight в ноябре 2018 года

В данный момент сотрудники NASA осуществляют все необходимые подготовки перед запуском зонда InSight, который вскоре отправят на Марс. Заметим, в отличие от марсохода Curiosity, InSight не может похвастаться высокой мобильностью и уникальной рукой, использующейся для взятия образцов грунта и прочих веществ с поверхности планеты. Однако инженеры оснастили космический аппарат сейсмометром, который позволит учёным отслеживать сейсмическую активность Красной планеты, фиксируя показания мельчайших землетрясений, которые не являются редкостью для Марса.
С помощью данных, полученных от сейсмометра, специалисты смогут исследовать данные о формировании Марса, а также о природе землетрясений, происходящих на нём, так как последние могут быть вызваны как движением магмы, так и ударами астероидов.
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