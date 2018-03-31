NASA запустит на Марс зонд InSight в ноябре 2018 года

Специалисты американской космической корпорации NASA планируют осуществить запуск аппарата InSight уже осенью нынешнего года. Зонд отправится на Марс для исследования поверхности Красной планеты.

Александр Вест

В данный момент сотрудники NASA осуществляют все необходимые подготовки перед запуском зонда InSight, который вскоре отправят на Марс. Заметим, в отличие от марсохода Curiosity, InSight не может похвастаться высокой мобильностью и уникальной рукой, использующейся для взятия образцов грунта и прочих веществ с поверхности планеты. Однако инженеры оснастили космический аппарат сейсмометром, который позволит учёным отслеживать сейсмическую активность Красной планеты, фиксируя показания мельчайших землетрясений, которые не являются редкостью для Марса.С помощью данных, полученных от сейсмометра, специалисты смогут исследовать данные о формировании Марса, а также о природе землетрясений, происходящих на нём, так как последние могут быть вызваны как движением магмы, так и ударами астероидов.