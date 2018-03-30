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| | Ученые поведали об угрозе, возникающей при посещении кафе

Ученые поведали об угрозе, возникающей при посещении кафе

Сегодня, 13:30
Группа ученых из университета Джорджа Вашингтона провела ряд исследований, в ходе которых пришла к выводу о вреде, наносимому здоровью частым посещением кафе и ресторанов. Как оказалось, любители ресторанной пищи часто страдают от воздействия на организм различных опасных веществ.

Ученые поведали об угрозе, возникающей при посещении кафе

 

По мнению специалистов, в составе еды, которая была приготовлена в заведении общественного питания, приеобладают различные опасные вещества, в том числе фталаты. Последние представляют собой вредоносную смесь из соли и эфиры фталевой кислоты, которая приводит к сбою в работе гормональной системы, тем самым провоцируя развитие целого ряда заболеваний. Фталаты любят располагаться в перчатках, используемых в процессе приготовления блюд в кафе, в кухонной технике и пищевых контейнерах.

В рамках своей научной работы специалисты опирались на результаты общенационального опроса, проведенного в США в период времени с 2005 по 2014 годы, обнаружив, что в организмах 60% участников, питающихся преимущетвенно в ресторанах и кафе, уровень фталатов на 35% превышает показатели у тех, кто отдает предпочтение домашней еде.

Особую опасность фталаты представляют для подростков и беременных женщин, так как их организм не обладает иммунитетом к этим веществам, которые легко и беспрепятсвенно в него проникают. У описанной категории реципиентов уровень фталатов увеличился на 55%.
Пойда Анна
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