Действие инновационной вакцины от рака проверят на людях

Группа американских учёных намерена провести тщательное испытание новейшей разработанной вакцины от онкологических заболеваний, в котором помимо лабораторных животных примут участие и люди.

Александр Вест

Инновационная сыворотка от рака, разработанная учёными из США, показала небывалую эффективность в борьбе с раком у лабораторных крыс, которые в 97% случаях излечивались от онкологических заболеваний без проявления каких-либо побочных эффектов. Разработка вакцины от рака является довольно осложнённым процессом, так как медицинским специалистам необходимо «научить» лекарство отличать раковые клетки от обычных клеток организма. Однако, специалисты Стэндфордского университета смогли создать вакцину, которая в большинстве случаев приводит к избавлению от раковых опухолей без появления побочных эффектов.В данный момент исследователи набирают добровольцев, они целый год будут принимать разработанную вакцину, действие которого будет наиболее эффективно лишь после приёма препарата в течение 12 месяцев.