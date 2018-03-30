Ученые: Аспирин вредит каждому третьему россиянину

«Инструкции по приему лекарств в России почти никогда не берут в учет информацию относительно генетических особенностей человека, несмотря на то, что в странах Европы, Канаде, Японии и США сотни препаратов могут быть выписаны исключительно пациентам после проведения генетического тестирования. Именно генетическая составляющая зачастую определяет, насколько успешным и безопасным будет лечение», - заявил представитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.
Среди ученых в последние годы возродился существенный интерес к аспирину и прочим лекарственным препаратам на базе салициловой кислоты, ведь, как показали опыты, они обладают серьезными свойствами по борьбе с онкологией. Аспирин способен в несколько раз усилить эффективность иммунотерапии. Помимо этого, он на 20% повышает шансы пациента на выживание после химиотерапии.
С другой стороны, многие органы по регулировке, среди которых американская FDA, не только не рекомендуют, но также запрещают прием аспирина по причине того, что он может вызывать кровотечения, инсульты и усиливать язвы.
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