Ученые: Аспирин вредит каждому третьему россиянину

Приблизительно треть россиян являются носителями мутации, которая делает неэффективным аспирин. Каждому седьмому он и вовсе будет лишь вредить, а не помогать. Сообщение об этом разместили генетики.

Николай Офицеров

», - заявил представитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.Среди ученых в последние годы возродился существенный интерес к аспирину и прочим лекарственным препаратам на базе салициловой кислоты, ведь, как показали опыты, они обладают серьезными свойствами по борьбе с онкологией. Аспирин способен в несколько раз усилить эффективность иммунотерапии. Помимо этого, он на 20% повышает шансы пациента на выживание после химиотерапии.С другой стороны, многие органы по регулировке, среди которых американская FDA, не только не рекомендуют, но также запрещают прием аспирина по причине того, что он может вызывать кровотечения, инсульты и усиливать язвы.