Ученые: Огромный размер пениса свидетельствует о патологии

По словам ученых, огромный размер пениса не нужно считать гордостью для его обладателя, поскольку он является признаком патологических изменений в организме человека. Медики заявляют, средний размер полового члена варьируется от 13 до 15 сантиметров.

Домбровский Сергей

Сейчас популярны порнографические фильмы. На сайтах с интимным контентом показывают мужчин с гигантскими детородными органами, размером более 20-30 сантиметров. По мнению ученых, огромный пенис является отклонением от нормы. Как любое несоответствие стандартам, это чревато неприятностями. Врачи настоятельно рекомендуют обладателям небольшого полового члена не делать операцию по увеличению детородного органа, так как это может стать причиной снижения эрекции и даже импотенции.К хирургическому вмешательству следует прибегнуть только в том случае, если у мужчины аномально маленький пенис, а это явление достаточно редкое. Иногда с помощью операции приходится исправлять последствия травм или врожденных дефектов.