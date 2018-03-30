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| | Илон Маск поведал о создании SpaceX самого тяговооруженного двигателя в мире

Илон Маск поведал о создании SpaceX самого тяговооруженного двигателя в мире

Сегодня, 13:00
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о разработке уникального устройства инженерами-сотрудниками. Их последним изобретением стал самый тяговооруженный двигатель в мире, получивший название Raptor.

Илон Маск поведал о создании SpaceX самого тяговооруженного двигателя в мире

 

В соответствии с результатами 42 успешных испытаний, которые заняли в общей сложности 1200 секунд, данный двигатель может совершить настоящий прорыв в сфере космических технологий. Raptor, функционирующий на основании смеси, состоящей из жидкого метана и кислорода, рассчитан на установку в ракеты BFR.

По словам главы компании, двигатель показал свою эффективность во время экспериментальной проверки, когда ему пришось работать непрерывно на протяжении отрезка времени, превышающего 100 секунд. Кроме того, Илон Маск сообщил, что для посадки летающего аппарата на поверхность Марса понадобится около 40 секунд.
Пойда Анна
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