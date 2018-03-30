Спутники воспитанников центра «Сириус» в июле отправятся на МКС

Собранный воспитанниками центра «Сириус» наноспутник «СириусСат-1» в прошлом году был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину. Школьники тогда попросили главу государства оказать им помощь в запуске соответствующего аппарата на орбиту. В космос будут запущены сразу два таких спутника, как стало известно накануне.

Николай Офицеров

Представители РКК «Энергия» дали информацию о том, что же спутники проекта намерены доставить на Международную космическую станцию в июле 2018 года. При этом, в корпорации подчеркивают, что работы по фактору сертификации данных аппаратов будут начаты сразу после того, как компания передаст спутники в «Энергию».В то же время в компании «Спутникс» сообщается о том, что пока что еще не были начаты процедуры по согласованию запуска наноспутников. В компании выражают надежду на то, что задержки с документацией не должны сказаться на сроках отправки космических аппаратов в космос. В ракетно-космической корпорации «Энергия» все необходимые процедуры завершить успеют.Тем не менее, источник в ракетно-космической отрасли отмечает, что подготовка спутников к отправке на МКС занимает достаточно долгое время. В связи с этим может случиться задержка сертификации аппарата «СириусСат-1».