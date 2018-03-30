На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века

В США прямо на одном из пляжей Флориды граждане, проживающие в округе Сент-Джонс, сумели обнаружить останки корабля, который ходил в плаванье ещё в XVIII веке. Данная находка считается специалистами довольно редкой.

Александр Вест

Джулия Тёрнер, проживающая с 8-летним сыном во Флориде, совершили неожиданное открытие, наткнувшись на пляже на странные деревянные обломки. По словам Джулии, сперва она подумала, что на берег волнами вынесло остатки пирса, или другие деревянные разрушенные сооружения. Однако, приблизившись к интересующей её находке, женщина поняла, что на берег вынесло останки старинного корабля. Джулия заметила, что обследовав хорошо сохранившиеся обломки морского судна, она сразу осознала, что перед ней находится исторический артефакт.Местные специалисты сумели определить, что корабль построили ещё в XVIII веке, отметив, что подобные останки морских судов вымывает на берег волнами в очень редких случаях.