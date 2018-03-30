Ученые разработают прототип квантовой батареи к 2021 году

Группа итальянских ученых приступила к разработке прототипа квантовой батареи, функционирующей не по принципу химического соединения. Предложенную концепцию должны реализовать приблизительно через три года.

Пойда Анна

Работа данного устройства будет базироваться на принципе возбуждения состояния квантовых объектов, однако до недавнего времени перед учеными стояла проблема, связанная со сложностями, которые возникнут в ходе реализации проекта.Тем не менее, физикам из Италии удалось найти выход из ситуации, применив на практике в качестве кубитов так называемые сверхпроводниковые контуры либо полупроводниковые квантовые точки, которые отличаются двумя энергетическими уровнями. При этом упомянутые кубиты расположены в оптическом резонаторе, где их запускают, окутывают лазерными импульсами. Во время такой процедуры батарея начинает заряжаться.