Ученые разработают прототип квантовой батареи к 2021 году

Работа данного устройства будет базироваться на принципе возбуждения состояния квантовых объектов, однако до недавнего времени перед учеными стояла проблема, связанная со сложностями, которые возникнут в ходе реализации проекта.
Тем не менее, физикам из Италии удалось найти выход из ситуации, применив на практике в качестве кубитов так называемые сверхпроводниковые контуры либо полупроводниковые квантовые точки, которые отличаются двумя энергетическими уровнями. При этом упомянутые кубиты расположены в оптическом резонаторе, где их запускают, окутывают лазерными импульсами. Во время такой процедуры батарея начинает заряжаться.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях