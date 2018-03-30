Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Ученые разработают прототип квантовой батареи к 2021 году

Ученые разработают прототип квантовой батареи к 2021 году

Сегодня, 10:30
Группа итальянских ученых приступила к разработке прототипа квантовой батареи, функционирующей не по принципу химического соединения. Предложенную концепцию должны реализовать приблизительно через три года.

Ученые разработают прототип квантовой батареи к 2021 году

 

Работа данного устройства будет базироваться на принципе возбуждения состояния квантовых объектов, однако до недавнего времени перед учеными стояла проблема, связанная со сложностями, которые возникнут в ходе реализации проекта.

Тем не менее, физикам из Италии удалось найти выход из ситуации, применив на практике в качестве кубитов так называемые сверхпроводниковые контуры либо полупроводниковые квантовые точки, которые отличаются двумя энергетическими уровнями. При этом упомянутые кубиты расположены в оптическом резонаторе, где их запускают, окутывают лазерными импульсами. Во время такой процедуры батарея начинает заряжаться.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Китайские физики провели межконтинентальную квантовую «телепортацию»
Китайские физики провели межконтинентальную квантовую «телепортацию»

При помощи существования на двух континентах квантовых сетей, а также благодаря спутнику «Мо-Цзы» китайским физикам удалось установить связь между Пекином и

Космологи углубились в изучение квантовой гравитации
Космологи углубились в изучение квантовой гравитации

Ученые стали на шаг ближе к разгадке секретов квантовой гравитации. Об этом сообщают научные западные издания.

Ученые создали прототип квантовых денег
Ученые создали прототип квантовых денег

Команда ученых из Чехии, США, Японии и Польши разработала уникальные в своем роде квантовые деньги. Главным достоинством новой купюры является то, что её не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости