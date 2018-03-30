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| | Ученые: Яростным болельщикам грозит смертельная опасность

Ученые: Яростным болельщикам грозит смертельная опасность

Сегодня, 09:44
Группа ученых провела ряд исследований, посвященных изучению влияния результатов хоккейных матчей на здоровье болельщиков. Как оказалось, подобное времяпровождение негативно сказывается на состоянии организма болельщиков команд национальной хоккейной лиги.

Ученые: Яростным болельщикам грозит смертельная опасность

 

Специалисты-кардиологи из университета в Монреале организовали эксперимент, в рамках которого решили проверить наличие связи между «жаркими» хоккейными матчами и обращением к работникам скорой помощи.

В соответствии с полученными результатами, переживания, возникающие при просмотре хоккейных матчей, вызывают проблемы с сердцем. Более того, в период показа важных игр случаи диагностирования сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов резко увеличиваются.В период последнего чемпионата мира по футболу были зафиксированы частые случаи обращения к медикам с острой сердечной недостаточностью.
Пойда Анна
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