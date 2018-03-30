Ученые: Яростным болельщикам грозит смертельная опасность

Группа ученых провела ряд исследований, посвященных изучению влияния результатов хоккейных матчей на здоровье болельщиков. Как оказалось, подобное времяпровождение негативно сказывается на состоянии организма болельщиков команд национальной хоккейной лиги.

Пойда Анна

Специалисты-кардиологи из университета в Монреале организовали эксперимент, в рамках которого решили проверить наличие связи между «жаркими» хоккейными матчами и обращением к работникам скорой помощи.В соответствии с полученными результатами, переживания, возникающие при просмотре хоккейных матчей, вызывают проблемы с сердцем. Более того, в период показа важных игр случаи диагностирования сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов резко увеличиваются.В период последнего чемпионата мира по футболу были зафиксированы частые случаи обращения к медикам с острой сердечной недостаточностью.