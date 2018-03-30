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| | Китай вывел два спутника BeiDou-3 на орбиту

Китай вывел два спутника BeiDou-3 на орбиту

Сегодня, 08:47
Представители китайской корпорации аэрокосмической техники и науки сообщили об успешном запуске ракеты «Чанчжэн-3Б», в качестве полезной нагрузки она имела на своём борту два спутника BeiDou-3, которые были выведены на земную орбиту.

Китай вывел два спутника BeiDou-3 на орбиту

 

Информационное издание China Plus News опубликовало данные о том, что в 01:56 по местному времени в минувший четверг, 29 марта, состоялся удачный запуск ракеты-носителя, которая вывела на орбиту Земли сразу два навигационных спутника. Заметим, китайские спутники, отныне функционирующие на орбите Земли, стали составляющими частями глобализованной навигационной системы, которую Китай начал создавать ещё в 2000 году.

В нынешнем году китайская аэрокосмическая корпорация намерена установить новый рекорд по запуску ракет в космос, запустив 35 космических аппаратов. Заметим, создание навигационной системы планируется производить до 2020 года, когда система навигационных спутников сумеет покрыть все необходимые земные области, функционируя, как единое целое.
Александр Вест
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