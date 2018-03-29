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| | Российские ученые сделали искусственную кожу хамелеона

Российские ученые сделали искусственную кожу хамелеона

Сегодня, 23:11
Сотрудники МГУ вместе со своими зарубежными партнерами сделали гибкий материал нового поколения, по внешнему виду и свойствам напоминающий кожу хамелеона. Информация об этом появилась в специализированном журнале Science.

Российские ученые сделали искусственную кожу хамелеона

 

Ученые рекомендуют не делать преждевременных выводов о возможности производить кожу из созданного материала. На протяжении многих лет физики и химики интересовались хамелеонами. Специалисты удивлялись способности этих пресмыкающихся менять цвет кожи и старались разобраться в данном явлении. Недавно ученые заметили, что в «камуфляже» хамелеонов находятся нанокристаллы. Ящерицы изменяют расстояние между ними, это позволяет свету отражаться по-другому и цвет кожи изменяется.


Физикам удалось создать несколько материалов, обладающих подобными свойствами. Основным недостатком этих веществ является негибкость. Данные материалы не могли растягиваться и сжиматься. Позже специалисты решили данную проблему. Российские ученые пошли еще дальше, они сделали гибкий и прочный материал. При его создании эксперты использовали эластомеры с вкраплениями молекул других веществ. В результате получился материал, напоминающий ершики для чистки посуды.
Домбровский Сергей
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