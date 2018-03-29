Ученые создали роботов, похожих на паука и летучую лисицу

Сотрудники компании Festo представили публике бионических роботов, которые по внешнему виду и функциональным возможностям напоминают паука и летучую лисицу. Перед созданием этим машин, инженеры изучили повадки животных.

Домбровский Сергей

Робот-летучая лисица имеет размах крыльев 228 сантиметров. Он функционирует от питающей батареи, а управление устройством происходит в удаленном режиме. Регулировать перемещение машины можно с помощью системы контроля. Длина автоматической летучей лисицы равняется 87 сантиметрам. Робот-паук похож на реальное животное, обитающее в Африке в пустыне Сахара на территории государства Марокко. Механизм достигает в высоту 24 сантиметров. Робот-паук является обладателем восьми лап, но передвигается с помощью шести.Новинка без труда карабкается на возвышенность с наклоном 5%. Незадействованные конечности робот-паук использует для кувыркания. По словам инженеров, в таком режиме механизм «бегает» на порядок быстрее. Робот-паук складывает две ноги особым способом, и они превращаются в колеса.