Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев

Над загадкой таинственного хруста в суставах учёные бьются уже не первое десятилетие. Современные учёные тоже не упустили возможность поработать над этой темой и использовали для этого калькулятор.

Елизавета Трюфель

Ранее между собой конкурировали две популярные гипотезы. Первая из них предполагала появление звука из-за лопающихся пузырьков углекислого газа, а другая «винила» во всём именно формирование этого пузырька. В 2015 году учёные Университета Альберты понаблюдали за процессом под прицелом МРТ и, в некотором роде, доказали обе гипотезы. Тогда они наблюдали, как в суставе пальца при образовании пузырька появлялась выпуклость из-за увеличившегося давления внутри.С точки зрения математики на проблему посмотрели учёные Политехнической школы в Париже, работу о чём опубликовали сегодня в Nature. Математики усомнились в том, что перепада давления в суставе от лопающего пузырька газа достаточно, чтобы создавать ненавистный многими шум настолько громко. Для этого они упростили известную формулу и получили результат. По словам одного из математиков, чтобы создался загадочный шум не нужно полного «лопания» пузырька – достаточно его уменьшения в размерах. Ведь хруст происходит именно из-за физических процессов в суставе, а не пузырьке.