Ученые: Морские черепахи способны держать еду передними лапками

Ученые обнаружили у водоплавающих черепах необычную способность. Как оказалось, черепахи не только плавают с помощью передних лап, а еще и едят.

Татьяна Преображенская

Биологи, после многочисленных наблюдений установили, что морские черепахи весьма умные существа и способны осуществлять несколько функций при помощи передних конечностей.Известно, что конечности помогают млекопитающим отлично передвигаться в воде. Однако морские существа также приспособились с помощью передних лапок добывать себе пищу.Черепахи способны выполнять около восьми функций передними лапками. Они плавают, держат еду и защищаются от хищных водоплавающих существ, благодаря лапкам.Эксперты утверждают, что мозг рептилий не такой уж и большой, чтобы совершать координацию столь активного функционирования конечностей. Биологи считают, что данное открытие демонстрирует наличие более высокого интеллекта, чем предполагалось ранее.