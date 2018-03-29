Учёные: пасхальные яйца могут нанести вред окружающей среде

Исследователи из Манчестерского университета заявили, что пасхальные яйца могут нанести вред окружающей среде. Британцы опубликовали результаты исследования в журнале Food Research International.

В связи с наступающим праздником исследователи из Манчестерского университета провели исследование, проанализировав экологические последствия к которым приводит производство шоколада. Они изучили ингредиенты, упаковку, производственные процессы, и отходы продукта. Результаты были опубликованы в журнале Food Research International.Учёные подсчитали, что производство шоколадной продукции в Британии вырабатывает около 2.1 миллиона тон углекислого газа в год. Столько углекислого газа может выработать небольшой городок.Во время анализа исследовали плитки шоколада, подарочные корзины и шоколадные батончики. Подарочные корзины оказались самыми вредными из-за большого количества упаковки.Исследование ингредиентов шоколада показало, что их производство также вредит нашей планете, что связано с их производством. Например, чтобы произвести литр молока корова вырабатывает значительное количество углекислого газа.Но не стоит отказываться от шоколада, как утверждает профессор Азапагиг. С помощью данного исследования учёные просят шоколадные корпорации оптимизировать производство и помочь сохранить окружающую среду.