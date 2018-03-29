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| | В Швеции протестировали парашют для миссии ExoMars

В Швеции протестировали парашют для миссии ExoMars

Сегодня, 18:05
Европейское космическое агентство проинформировало об успешном первом тестировании парашюта для миссии ExoMars-2020. Испытания проводились на севере Швеции.

В Швеции протестировали парашют для миссии ExoMars

 

ЕКА рассказало о первом тестировании самого большого парашюта для европейско-российской миссии ExoMars-2020. Диаметр объекта составляет 35 метров, это второй из четырех парашютов всей системы. Все они будут помещаться в специальном контейнере, масса всей системы достигает почти 200 килограммов. В рамках испытаний на севере Швеции парашютная капсула была поднята на высоту 1,2 километра от поверхности земли. Спуск длился всего 2,5 минуты. В последующих тестах специалисты планируют доставить парашютную систему с помощью воздушного шара на высоту в 30 километров и сбросить оттуда.

Напомним, что российско-европейская миссия ExoMars-2020 предполагает высадку на Марсе автоматической станции и марсохода. Старт программы назначен на июль 2020 года.
Виктория Озерова
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