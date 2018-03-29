Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр
| | Скончался один из основателей космической отрасли Казахстана Виктор Дробжев

Скончался один из основателей космической отрасли Казахстана Виктор Дробжев

Сегодня, 17:54
В Санкт-Петербурге скончался академик Национальной академии наук Казахстана Виктор Дробжев. На момент смерти основателю и первому директору казахстанского Института ионосферы было 77 лет. За годы руководства Институтом он сформировал программу научных изысканий для космонавтов из Казахстана Токтара Аубакирова и Талгата Мусабаева.

Скончался один из основателей космической отрасли Казахстана Виктор Дробжев

 

На должности директора он пробыл 28 лет – до 2011-го. Дробжев был участником группы государственной программы «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан». Эта программа затрагивала период с 2005-го до 2007 год. Виктор Дробжев был широко известен в научных руках как стран постсоветского пространства, так и на Западе.

При жизни ученый занимался исследованием волновой природы динамических процессов в ионосфере средних широт. Также академика интересовали все слои Голубой планеты: магнитосфера, ионосфера, атмосфера, литосфера.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Скончался известный российский профессор и политолог Виктор Кременюк
Скончался известный российский профессор и политолог Виктор Кременюк

В возрасте 76 лет скончался известный российский профессор, эксперт в области ведения международных дел, член академии наук России Виктор Кременюк. Сегодня

В Рязани скончался председатель заксобрания Калужской области Виктор Гриб
В Рязани скончался председатель заксобрания Калужской области Виктор Гриб

Официальные представители пресс-службы парламента Калужской области заявили о том, что действующий председатель областного заксобрания Виктор Гриб скончался в

NASA предлагает Казкосмосу участвовать в общих проектах на МКС
NASA предлагает Казкосмосу участвовать в общих проектах на МКС

В четверг в отделе пропаганды национального космического агентства Казахстана сообщили, что Национальное управление по аэронавтике и изучению космического

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости