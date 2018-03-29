Скончался один из основателей космической отрасли Казахстана Виктор Дробжев

В Санкт-Петербурге скончался академик Национальной академии наук Казахстана Виктор Дробжев. На момент смерти основателю и первому директору казахстанского Института ионосферы было 77 лет. За годы руководства Институтом он сформировал программу научных изысканий для космонавтов из Казахстана Токтара Аубакирова и Талгата Мусабаева.

Дарья Светозарова

На должности директора он пробыл 28 лет – до 2011-го. Дробжев был участником группы государственной программы «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан». Эта программа затрагивала период с 2005-го до 2007 год. Виктор Дробжев был широко известен в научных руках как стран постсоветского пространства, так и на Западе.При жизни ученый занимался исследованием волновой природы динамических процессов в ионосфере средних широт. Также академика интересовали все слои Голубой планеты: магнитосфера, ионосфера, атмосфера, литосфера.