Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы
| | Учёные: Внезапная смерть младенцев связана с редкой генетической мутацией

Учёные: Внезапная смерть младенцев связана с редкой генетической мутацией

Сегодня, 18:56
Британские учёные совместно с американскими коллегами произвели исследование синдрома внезапной детской смерти. В результате было обнаружено, что данное явление связано с мутацией в ДНК ребёнка.

Учёные: Внезапная смерть младенцев связана с редкой генетической мутацией

 

Во время исследования был произведён анализ более тысяче медицинских карт новорожденных. Из них 237 умерли от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). У каждого пятого младенца была обнаружена генетическая мутация. Подобного рода структурные изменения в ДНК являются причиной в сбое при развитии дыхательных мышц, что в свою очередь приводит к нервно-мышечным расстройствам.

На сегодняшний день фармакологи разработали лекарство, которое помогает детям и взрослым справиться с этим заболеванием. Но всё ещё остается неизвестным то, существует ли польза от данных препаратов при лечении мутации у младенцев и можно ли будет спасти новорожденных. На данный момент учёные причины и подробности появления генетической мутации, а также выявляют все сопровождающие её факторы.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Учёные: Анеуплоидия приводит к формированию синдрома Дауна
Учёные: Анеуплоидия приводит к формированию синдрома Дауна

Научные сотрудники МТИ доказали, что анеуплоидия вызывает существенную изменчивость признаков генетической наследственности, что в результате приводит к

Учёные нашли ген, который поможет вылечить мутацию
Учёные нашли ген, который поможет вылечить мутацию

Учёные заявили, что им удалось найти лекарство к типу генетической мутации, которая была обнаружена 30 лет назад. Уникальная терапия поможет специалистам

В Израиле сообщили, что внезапной смерти младенцев можно было избежать
В Израиле сообщили, что внезапной смерти младенцев можно было избежать

Недавно стало известно, что в Израиле стали умирать младенцы, объяснялось это как синдром внезапной смерти. По результатам медицинской экспертизы было

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости