Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти

Учёные рассказали, что фотографии, сделанные на телефон, отрицательно влияет на человеческую память. Они утверждают, что это происходит из-за того, что люди уделяют слишком много внимания попыткам сделать качественный снимок.

Павел Селивёрстов

Современный человек часто отвлекается на то, чтобы что-то сфотографировать, из-за этого он не запоминает ключевых деталей, а уделяет больше внимания самому процессу. После этого становится сложнее вспомнить, что человек видел или хотел взять. Учённые отмечают, что это влечет за собой последствия и в повседневной жизнедеятельности.Психологи отмечают, что основным механизмом человеческой памяти является связь всех составляющих воедино. Но если человек отвлекается на то, чтобы сделать снимок, то важная часть восприятия теряется.Учённые провели исследования, на которых участвовали туристы. Они разделили их на две группы, одна из которых фотографировала экскурсии, вторая – делала заметки об увиденном. Через неделю эксперты провели тест, результаты которого подтвердили влияние фотографий на память. Группа, делавшая заметки, ответила 7 из 10 вопросов в среднем, когда те, кто делал снимки, ответили максимум на 6. Специалисты отмечают, что на первый взгляд разница не сильно отличается, но если смотреть более масштабно, то это может вызвать серьезные проблемы с памятью в будущем.