Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности

Ученые обнаружили захоронение в округе Аньян в провинции Хэнань еще в 2009 году. Основной проблемой при исследовании послужил факт того, что гробница была разрушена около тысячи лет назад. Они отметили, что большое скопление мусора позволяет понять основные причины, из-за которых был разрушен мавзолей. Археологи предполагают, что останки, найденные в одной из центральных комнат, принадлежат китайскому правителю Цао Цао.
О его жизни известно мало, однако образ его дошел через историю до современных дней. Часто упоминается факт того, что Цао был талантливым полководцем и превосходным дипломатом, именно эти способности позволили ему укрепиться на землях северного Китая. О нем даже сняли несколько мультипликационных фильмов.
Археологи рассказали, что подробности о раскопках будут известны уже летом 2018 года.
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