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| | Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности

Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности

Сегодня, 15:54
Китайские археологи полагают, что обнаружили останки одного из самых великих полководцев Китая – Цао Цао. Находка была сделана в комплексе мавзолеев, которому около 1800 лет.

Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности

 

Ученые обнаружили захоронение в округе Аньян в провинции Хэнань еще в 2009 году. Основной проблемой при исследовании послужил факт того, что гробница была разрушена около тысячи лет назад. Они отметили, что большое скопление мусора позволяет понять основные причины, из-за которых был разрушен мавзолей. Археологи предполагают, что останки, найденные в одной из центральных комнат, принадлежат китайскому правителю Цао Цао.

О его жизни известно мало, однако образ его дошел через историю до современных дней. Часто упоминается факт того, что Цао был талантливым полководцем и превосходным дипломатом, именно эти способности позволили ему укрепиться на землях северного Китая. О нем даже сняли несколько мультипликационных фильмов.

Археологи рассказали, что подробности о раскопках будут известны уже летом 2018 года.
Павел Селивёрстов
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