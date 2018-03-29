Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности

Китайские археологи полагают, что обнаружили останки одного из самых великих полководцев Китая – Цао Цао. Находка была сделана в комплексе мавзолеев, которому около 1800 лет.

Павел Селивёрстов

Ученые обнаружили захоронение в округе Аньян в провинции Хэнань еще в 2009 году. Основной проблемой при исследовании послужил факт того, что гробница была разрушена около тысячи лет назад. Они отметили, что большое скопление мусора позволяет понять основные причины, из-за которых был разрушен мавзолей. Археологи предполагают, что останки, найденные в одной из центральных комнат, принадлежат китайскому правителю Цао Цао.О его жизни известно мало, однако образ его дошел через историю до современных дней. Часто упоминается факт того, что Цао был талантливым полководцем и превосходным дипломатом, именно эти способности позволили ему укрепиться на землях северного Китая. О нем даже сняли несколько мультипликационных фильмов.Археологи рассказали, что подробности о раскопках будут известны уже летом 2018 года.