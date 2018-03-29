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| | NASA будет искать инопланетян с помощью телескопа TESS

NASA будет искать инопланетян с помощью телескопа TESS

Сегодня, 14:50
Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сделали официальное заявление о том, как будут далее проводиться поиски инопланетян. Для этого решили задействовать телескоп TESS, который запустят в космос благодаря ракете Falcon 9.

NASA будет искать инопланетян с помощью телескопа TESS

 

Устройство будет искать экзопланеты вокруг ближних от Солнца звёзд. Предполагается, что удастся обнаружить тысячи ранее неизвестных миров. Минимум сотня из них будут по размеру, как наша планета, а другие – раза в два больше, как сообщает VladTime.

Телескоп TESS, как и его предшественник «Кеплер», будет искать экзопланеты с помощью транзитного метода. Однако этот телескоп больше внимания будет уделять красным карликам – более холодным светилам, чем наше Солнце. Учёные отмечают, что полную информацию о том, есть ли жизнь на какой-то планете, TESS не даст, однако данные, полученные этим устройством, будут исследоваться уже другими, более мощными, которые сейчас разрабатываются. Они будут искать признаки воды и газов в атмосфере, являющихся показателем наличия биосферы на Земле.

Ирина Летинская
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