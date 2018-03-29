NASA будет искать инопланетян с помощью телескопа TESS

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA сделали официальное заявление о том, как будут далее проводиться поиски инопланетян. Для этого решили задействовать телескоп TESS, который запустят в космос благодаря ракете Falcon 9.

Устройство будет искать экзопланеты вокруг ближних от Солнца звёзд. Предполагается, что удастся обнаружить тысячи ранее неизвестных миров. Минимум сотня из них будут по размеру, как наша планета, а другие – раза в два больше, как сообщает VladTime.

Телескоп TESS, как и его предшественник «Кеплер», будет искать экзопланеты с помощью транзитного метода. Однако этот телескоп больше внимания будет уделять красным карликам – более холодным светилам, чем наше Солнце. Учёные отмечают, что полную информацию о том, есть ли жизнь на какой-то планете, TESS не даст, однако данные, полученные этим устройством, будут исследоваться уже другими, более мощными, которые сейчас разрабатываются. Они будут искать признаки воды и газов в атмосфере, являющихся показателем наличия биосферы на Земле.

Ирина Летинская