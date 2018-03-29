NASA будет искать инопланетян с помощью телескопа TESS

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У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…
Космический зонд TESS буде запущен для поиска экзопланет. Американские исследователи начали подготовку по его запуску в космос.
14 декабря NASA расскажет журналистам про обнаруженные новые экзопланеты, которые открыл телескоп «Кеплер», как сообщает издание VistaNews.
Сотрудники американского агентства по изучению космоса NASA планируют создать из Солнца огромный телескоп. Об этом сообщили западные СМИ, ссылаясь на заявление