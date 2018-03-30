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| | Химики создали антибиотик для убийства «супермикробов»

Химики создали антибиотик для убийства «супермикробов»

Сегодня, 06:40
В последние годы проблема «супербактерий», устойчивых к любым лекарствам, стала особенно актуальной. Ученые опасаются, что из-за таких штаммов медицина может вернуться в «темные века», но объединенная группа химиков нашла решение проблемы.

Химики создали антибиотик для убийства «супермикробов»

 

Специалисты Гарвардской медицинской школы совместно с коллегами из Брауновского университета создали новый антибиотик, способный уничтожить стафилококк, который устойчив к ряду лекарств. Ученым удалось найти такое средство, которое оказывает действие только на мембраны бактерий. Лекарство активно борется даже с устаревшими инфекциями, и при этом не цитотоксично и никак не действует на здоровые клетки. Новый антибиотик был создан на основе аналогов витамина А – ретиноидов с бактерицидными функциями. Эксперименты были проведены на мышах, которых ученые успешно излечили от хронического стафилококка.

Химики полагают, что их открытие поможет в борьбе с «бессмертными» микробами.
Виктория Озерова
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