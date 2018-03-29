Ученые создали диету для лечения психических болезней

По словам медиков, питание оказывает огромное влияние на профилактику психических отклонений. Благодаря определенным продуктам можно проводить настоящую терапию, которая благотворно воздействует на здоровье.

Домбровский Сергей

Ученые проверили статистические данные и убедились в том, что более 60% психически здоровых людей предпочитают соки, овощи и фрукты. Страдающие болезнью Альцгеймера, депрессией, невозможностью сконцентрировать внимание, гиперактивностью и прочими недугами выбирают чипсы, шоколад и сухарики. По мнению экспертов, рацион воздействует на психическое здоровье человека, а положительно или отрицательно, зависит от конкретных продуктов.Медики настоятельно рекомендуют употреблять достаточное количество аминокислот, углеводов, белков, жиров и витаминов. Нельзя принимать исключительно растительную или животную пищу. Способствует выздоровлению от психических недугов мед, крупы, орехи, фрукты и овощи. Наряду с этим, ученые не советуют полностью исключать из рациона мясо.