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| | Туристка сняла на видео детёнышей лох-несского монстра

Туристка сняла на видео детёнышей лох-несского монстра

Сегодня, 22:40
В Сети популярность набирает видеозапись, в которой американская туристка сумела заснять некие объекты на озере Лох-Несс, которые, по её заверениям, являются всемирно известным чудовищем с детёнышами.

Туристка сняла на видео детёнышей лох-несского монстра

 

На опубликованном видео заметно, как прямо посреди озера на поверхности воды возникают три объекта неопределённой формы, разрезающие собой волны. Туристка по имени Дакота Фрэндсен утверждает, что ей удалось увидеть лох-несское чудище, которое достигает 12 метров в величину. По словам американки, запечатлевшей редкое явление в озере в шотландских горах, чудище имело серую кожу, по структуре напоминающую таковую у бегемота. Туристка отметила, что вслед за главным чудищем в воде также передвигались и более мелкие похожие существа, следовавшие точно за лидером группы.

 
Многие пользователи весьма скептически отнеслись к данному явлению, заявив о том, что увиденное могло являться лишь утками, или стаей рыб, глотающих воздух. Однако, многие поверили словам американской туристки, поверив в существование монстра.

Александр Вест
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