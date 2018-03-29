Туристка сняла на видео детёнышей лох-несского монстра

На опубликованном видео заметно, как прямо посреди озера на поверхности воды возникают три объекта неопределённой формы, разрезающие собой волны. Туристка по имени Дакота Фрэндсен утверждает, что ей удалось увидеть лох-несское чудище, которое достигает 12 метров в величину. По словам американки, запечатлевшей редкое явление в озере в шотландских горах, чудище имело серую кожу, по структуре напоминающую таковую у бегемота. Туристка отметила, что вслед за главным чудищем в воде также передвигались и более мелкие похожие существа, следовавшие точно за лидером группы.
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