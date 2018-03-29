«Научная паранойя»: Действительно ли пластик в океане вредит окружающей среде?

Согласно последнему отчёту правительства Великобритании, уровень пластмассы в Мировом океане будет расти в течение ближайших десяти лет. Считается, что это сильно замусорит водное пространство, и, соответственно, является очень большой экологической проблемой. Достаточно часто люди фиксируют птиц или рыб, запутавшихся в пластических отходах. Это порождает мнение, что мы можем сами себе навредить, употребляя в пищу морепродукты, где остался такой мусор.

Ирина Летинская

Он приводит к разрушению окружающей среды, нарушает функционирование океанической жизни и экосистем – в теории. Однако специалисты из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге в Шотландии утверждают, что доказательств практического вреда не достаточно. По их мнению, имеет место некая «научная паранойя». Специалисты считают, что люди не до конца понимают, что такое пластик. Исследования, как и всегда, тормозятся ограниченностью финансирования, потому выводы достаточно условные. Как и во многих случаях, они основаны едва ли не на теоретических вычислениях только лишь с минимальным добавлением практической проверки верности таковых.Эксперты из Университета Хериота-Уатта отмечают, что ежегодно производится большое количество пластика. Он постоянно в виде отходов попадает в окружающую среду, а полимеры, которые он содержит, разлагаются очень медленно. Пластик воспринимается, как загрязнитель, созданный человеком, против которого уже сложно что-то сделать. В некоторых местах микрочастицы такового накапливаются до такого уровня, что способны нарушать экосистемы. В частности, так, предполагается, может происходить на очень большой глубине. Однако специалисты подчёркивают, что именно там сложнее всего самостоятельно оценить вред пластика, поскольку очень сложно изучать ту территорию. Эксперты заявляют, что в полимерах, которые есть в его составе, для морской жизни токсичность минимальна.Правда, не известно, не причиняет ли пластик вред другим способом. Есть вероятность, что частицы накапливаются в кишечнике и мешают имеющим там место процессам, включая поглощение питательных веществ или прохождение отходов. Однако, как подчёркивают специалисты из Университета Хериота-Уатта, точно сказать, что это так, не возможно. Проведена масса исследований, которые по результатам просто противоречат друг другу. Эксперты призывают избегать паники по поводу пластика в океане и других подобных утверждений, пока это всё не будет проверено. В настоящее же время в данной области царствует «научная паранойя».