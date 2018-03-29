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| | В России создадут установку для выработки кислорода в космосе

В России создадут установку для выработки кислорода в космосе

Сегодня, 21:20
Группа добровольцев, разработавших ранее спутник с солнечным парусом «Маяк», собирается создать установку для производства кислорода в космосе. Журналисты узнали это от главы проекта Александра Шаенко.

В России создадут установку для выработки кислорода в космосе

 

Волонтеры намерены привлечь к изучению космоса максимальное количество людей. В будущем ученые собираются колонизировать различные планеты Солнечной системы. Люди должны подготовиться к этому процессу. Благодаря разработанному устройству ученые смогут выращивать водоросли, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором рассказывают об этом проекте.


По словам энтузиастов, первый прототип установки уже создан. Теперь нужно собрать деньги на второй. На данный момент 400 тысяч рублей собрали. Эту сумму перечислят на испытательные стенды и прочее оборудование. В существующих реалиях кислород на МКС доставляют на грузовых кораблях. Разработанная установка окажет огромную помощь ученым.
Домбровский Сергей
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