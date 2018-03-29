Ученые научили роботов справляться с задачей "по-человечески"

Исследователями был разработан уникальный алгоритм, с помощью которого можно оказать помощь роботу в том, чтобы справиться с поставленной задачей, если это не удалось сделать с первой попытки. К примеру, если робот не смог с первого раза открыть дверь, то он начнет пытаться вновь, вместо того, чтобы возвращать руку в исходное положение. Он начнет с помощью упомянутого алгоритма действовать как человек и подергает ручку.

Николай Офицеров

По мнению разработчиков, выступивших на конференции, посвященной взаимодействию робота и человека, это поможет людям значительно лучше понимать действия машин и их целей.Большинство современных роботов, в том числе и человекоподобных, выглядят крайне неестественно, ведь при выполнении определенных действий совершают движения, совершенно нехарактерные для людей.С одной стороны, это затрудняет понимание того, что хочет сделать машина, а с другой может привести к так называемому эффекту зловещей долины, когда дерганные и нелогичные действия могут привести к чувству отторжения. Чтобы решить данную проблему, программистами был разработан алгоритм, который позволяет роботу при столкновении с трудностями в выполнении задачи вести себя более «по-человечески».В своей статье авторы подходят к проблеме, как к своеобразной задаче по оптимизации. Вместо того, чтобы вернуться в исходное положение и приступить к циклу действий по новой, робот в случае неудачи начнет повторять отдельное движение, которые было близким к траектории к предыдущему.