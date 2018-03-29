Ученые научили роботов справляться с задачей "по-человечески"

По мнению разработчиков, выступивших на конференции, посвященной взаимодействию робота и человека, это поможет людям значительно лучше понимать действия машин и их целей.
Большинство современных роботов, в том числе и человекоподобных, выглядят крайне неестественно, ведь при выполнении определенных действий совершают движения, совершенно нехарактерные для людей.
С одной стороны, это затрудняет понимание того, что хочет сделать машина, а с другой может привести к так называемому эффекту зловещей долины, когда дерганные и нелогичные действия могут привести к чувству отторжения. Чтобы решить данную проблему, программистами был разработан алгоритм, который позволяет роботу при столкновении с трудностями в выполнении задачи вести себя более «по-человечески».
В своей статье авторы подходят к проблеме, как к своеобразной задаче по оптимизации. Вместо того, чтобы вернуться в исходное положение и приступить к циклу действий по новой, робот в случае неудачи начнет повторять отдельное движение, которые было близким к траектории к предыдущему.
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