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Ученые научили роботов справляться с задачей "по-человечески"

Сегодня, 11:55
Исследователями был разработан уникальный алгоритм, с помощью которого можно оказать помощь роботу в том, чтобы справиться с поставленной задачей, если это не удалось сделать с первой попытки. К примеру, если робот не смог с первого раза открыть дверь, то он начнет пытаться вновь, вместо того, чтобы возвращать руку в исходное положение. Он начнет с помощью упомянутого алгоритма действовать как человек и подергает ручку.

Ученые научили роботов справляться с задачей "по-человечески"

 

По мнению разработчиков, выступивших на конференции, посвященной взаимодействию робота и человека, это поможет людям значительно лучше понимать действия машин и их целей.

Большинство современных роботов, в том числе и человекоподобных, выглядят крайне неестественно, ведь при выполнении определенных действий совершают движения, совершенно нехарактерные для людей.

С одной стороны, это затрудняет понимание того, что хочет сделать машина, а с другой может привести к так называемому эффекту зловещей долины, когда дерганные и нелогичные действия могут привести к чувству отторжения. Чтобы решить данную проблему, программистами был разработан алгоритм, который позволяет роботу при столкновении с трудностями в выполнении задачи вести себя более «по-человечески».

В своей статье авторы подходят к проблеме, как к своеобразной задаче по оптимизации. Вместо того, чтобы вернуться в исходное положение и приступить к циклу действий по новой, робот в случае неудачи начнет повторять отдельное движение, которые было близким к траектории к предыдущему.
Николай Офицеров
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