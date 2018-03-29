Трансгуманизм: Действительно ли человечеству нужен такой прогресс?

Трансгуманизм – концепция, предполагающая улучшение возможностей человека в умственном и физическом плане. Приверженцы учения считают, что так можно устранить те аспекты существования, которые не желательны – страдания, старение, болезнь и смерть. Эксперты отмечают, что фактически трансгуманизм символизирует ускоренный вариант эволюции и прогресса. Однако насколько это действительно нужно, вызывает большие споры у учёных.

Ирина Летинская

Дэвид Триппетт из Кэмбриджского университета, в частности, считает, что не приведёт на самом деле к чему-то настолько хорошему, насколько можно было бы подумать. Он называет намерения трансгуманистов не более, чем «оптимистичной верой в лучшее». В настоящее время эта «теория улучшения человека» получила новое ответвление – некоторые учёные считают, что лучше всего будет людям и вовсе в будущем полностью изменить свои тела. Перейти от «хрупких версий 1.0 к более прочным и способным версиям 2.0».Сейчас многие люди уже всячески стараются себя изменять. Они прибегают к услугам пластических хирургов, стараются выделиться благодаря, в частности, татуировкам и пирсингу. Прямой необходимости, как считает Дэвид Триппетт, в этом нет. Это только стремление своеобразным образом выиграть в странной конкуренции. Также эксперт подчеркнул, что в таком случае, максимально себя изменяя, люди могут вовремя не остановиться.Постепенно с улучшением тела человечество забудет о своих первоначальных стремлениях. Также пропадёт чувство прекрасного. Учёный спрашивает, не будет ли это означать полный крах трансгуманизма – отказ от всего, что мучает, повлечёт и отказ от приятных моментов.Некоторые эксперты предрекают, что в будущем есть вероятность захвата Земли роботами, которые будут слишком умными. Люди им в таком случае покажутся слишком не идеальными, чтобы допускать их существование. При развитии технологий неизбежно для улучшения собственной жизни будет прогресс и в робототехнике. Таким образом, это и ещё одна опасность для трансгуманизма – изменяя себя, люди всё равно не смогут действовать по таким чётким алгоритмам, которые прописываются для машин. Улучшения окажутся насмарку – в числе стремлений нет желания стать совсем уж подобными холодным роботам. Есть только желания ликвидировать самые значимые проблемы. Потому, следуя идеям трансгуманизма, люди могут просто оказаться в ловушке.