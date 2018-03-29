Инопланетяне существуют: Ученые доказали доказательства при помощи теории Большого взрыва

Автор исследования профессор Ричард Гринвуд из британского Открытого университета сказал: «Поскольку вода является таким жизненно важным ингредиентом для жизни, мы справедливо считаем ее драгоценной. Наши исследования показывают, что вода чрезвычайно устойчива и может пережить событие, столь же катастрофическое, как столкновения двух планет и большой взрыв». Полученные данные исследований предполагают, что жидкая вода существовала на Земле до Большого взрыва.
«Экзопланеты с водой на их поверхности могут быть гораздо более распространенными, чем мы думали ранее. И там, где есть вода, также может быть жизнь и другие формы гуманоидов», - сообщил Ричард Гринвуд.
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