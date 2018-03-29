Инопланетяне существуют: Ученые доказали доказательства при помощи теории Большого взрыва

Ученые из Великобритании смогли найти научное доказательство существования инопланетных форм жизни на других планетах. При помощи теории Большого взрыва специалисты доказали, что человечество не одинокое во Вселенной.

Светлана Славянская

Автор исследования профессор Ричард Гринвуд из британского Открытого университета сказал: «Поскольку вода является таким жизненно важным ингредиентом для жизни, мы справедливо считаем ее драгоценной. Наши исследования показывают, что вода чрезвычайно устойчива и может пережить событие, столь же катастрофическое, как столкновения двух планет и большой взрыв». Полученные данные исследований предполагают, что жидкая вода существовала на Земле до Большого взрыва.«Экзопланеты с водой на их поверхности могут быть гораздо более распространенными, чем мы думали ранее. И там, где есть вода, также может быть жизнь и другие формы гуманоидов», - сообщил Ричард Гринвуд.