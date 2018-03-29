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| | В России могут закрыть Центр исследования Луны

В России могут закрыть Центр исследования Луны

Сегодня, 10:14
Российский Центр исследований и разработки программ по освоению Луны, появившийся только прошлой осенью, уже рискует быть расформированным. Закрыть Центр могут потому, что за столь значительный период времени он так и не начал свою активную деятельность.

В России могут закрыть Центр исследования Луны

 

Напомним, данный исследовательский центр был основан в качестве дополнительного подразделения корпорации «Энергия», в котором российские специалисты намеревались изучать лунное пространство, задействуя межпланетные автоматические станции. В будущем Центр исследования Луны может объединиться с подразделениями российской корпорации, или же будет полностью расформирован ввиду его неактивности.

Источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил о том, что деньги на работу исследовательского центра не выделялись потому, что его создание не было согласовано с госкорпорацией «Роскосмос». Из-за отсутствия финансирования до сих пор не был выбран штат Центра, а он, в свою очередь, не может функционировать без сотрудников.
Александр Вест
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