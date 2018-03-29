В России могут закрыть Центр исследования Луны

Российский Центр исследований и разработки программ по освоению Луны, появившийся только прошлой осенью, уже рискует быть расформированным. Закрыть Центр могут потому, что за столь значительный период времени он так и не начал свою активную деятельность.

Александр Вест

Напомним, данный исследовательский центр был основан в качестве дополнительного подразделения корпорации «Энергия», в котором российские специалисты намеревались изучать лунное пространство, задействуя межпланетные автоматические станции. В будущем Центр исследования Луны может объединиться с подразделениями российской корпорации, или же будет полностью расформирован ввиду его неактивности.Источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил о том, что деньги на работу исследовательского центра не выделялись потому, что его создание не было согласовано с госкорпорацией «Роскосмос». Из-за отсутствия финансирования до сих пор не был выбран штат Центра, а он, в свою очередь, не может функционировать без сотрудников.