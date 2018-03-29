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Ученые объяснили, как обычная муха может убить человека

Сегодня, 10:07
Ученые неоднократно рассказывали, что обычная муха является переносчиком различных заболеваний. Однако не стоит недооценивать опасность мух, которые способны даже убить человека, утверждают исследователи.

Ученые объяснили, как обычная муха может убить человека

 

Недавно ученым удалось посчитать, сколько заболеваний может переносить обычная комнатная муха. Согласно подсчетам ученых, данное насекомое переносит более 200 различных инфекций. Специалисты сообщили, что если муха уже села на пищу, то её стоит немедленно выбросить, так как муха за секунды передает инфекции на продукты питания.

По словам исследователей, муха может убить человека, если на пищу попадут бактерии брюшного тифа, дизентерии, холеры, паратифа, а также туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и даже сибирской язвы. Ученые утверждают, что практически всегда мухи инфецируют продукты, на которые садятся.
Светлана Славянская
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