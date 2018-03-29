В NASA нашли галактику-призрак без тёмной материи

Специалисты NASA с помощью космического телескопа Hubble сумели обнаружить галактику, практически лишённую тёмной материи. Учёные утверждают, что отсутствие тёмной материи в найденной галактике лишь подтверждает факт её существования.

В найденной галактике группы звёзд остались лишь на её окраинах, причём данные группы представляют собой скопления больших размеров, чем обычно привыкли наблюдать учёные. По словам учёных, найденная галактика существует уже примерно десять миллиардов лет.

Александр Вест

Многие физики неоднократно выдвигали теорию о том, что более 80% всей массы в космосе представляет собой тёмная материя, проявляющая себя лишь во взаимодействии с гравитацией, не подавая никаких иных признаков своего существования. Питер Ван Доккум, представляющий Йельский университет, расположенный в Нью-Хейвене, заявил о том, что найденная галактика, получившая наименование NGC1052-DF2, имеет вид, словно она избавилась от всей тёмной материи, которая по логике вещей должна составлять суть её основы.