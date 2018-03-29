В NASA нашли галактику-призрак без тёмной материи

Многие физики неоднократно выдвигали теорию о том, что более 80% всей массы в космосе представляет собой тёмная материя, проявляющая себя лишь во взаимодействии с гравитацией, не подавая никаких иных признаков своего существования. Питер Ван Доккум, представляющий Йельский университет, расположенный в Нью-Хейвене, заявил о том, что найденная галактика, получившая наименование NGC1052-DF2, имеет вид, словно она избавилась от всей тёмной материи, которая по логике вещей должна составлять суть её основы.
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