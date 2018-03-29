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| | Никакого интима: Из-за ботокса женщины не хотят заниматься сексом

Никакого интима: Из-за ботокса женщины не хотят заниматься сексом

Сегодня, 08:48
Ботокс убивает в женщинах желание заниматься сексом. Причина в отсутствии сексуального влечения кроется в "побочных эффектах" ботулотоксина.

Никакого интима: Из-за ботокса женщины не хотят заниматься сексом

 

Ученые из США выяснили, что ботокс имеет крайне негативные последствия, которые сказываются на качестве интимной жизни. Дело в том, что ботокс при попадании в организм влияет на гормоны, затормаживая чувство возбуждения и снижая потребность в сексе. Ряд стран даже использует вещество для терапии женщин с избыточным сексуальным влечением - сам препарат воздействует на спинной нерв, "отключая" чувствительность клитора.

Вторым фактом негативного влияния ботокса на половую связь ученые назвали "застывшую маску" на лице, которая может отпугнуть мужчин. Из-за переизбытка ботулотоксина может возникнуть паралич мышц, что отрицательно скажется на мимике женщины, а эмоции - это то, что мужчины ценят в представителях прекрасного пола.

Со стороны иммунной системы также следует ответ на введение ботокса - защитные свойства системы активизируются и стремятся вывести инородный препарат из организма. Это снижает общую защищенность организма от сторонних инфекций, что может привести к заболеваниям.
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