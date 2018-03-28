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| | Ученые предполагают, что магнитное поле Марса уничтожила вода

Ученые предполагают, что магнитное поле Марса уничтожила вода

Сегодня, 22:43
Специалисты по изучению космоса предположили, что некогда на Марсе было магнитное поле, но вода его уничтожила. Ученые думают, что в прошлом «безжизненная красная планета» была очень похожа на Землю.

Ученые предполагают, что магнитное поле Марса уничтожила вода

 

Эксперты по изучению космоса полагают, что ранее на Марсе существовали магнитные поля, одинаковые с теми, которые сейчас есть на Земле. Из-за того, что они исчезни к настоящему времени живые организмы и не могут существовать на этой планете – ее поверхность постоянно подвергается солнечным ветрам и космической радиации. Как предполагают ученые, когда-то именно вода уничтожила марсовы магнитные поля.

Все в дело в водороде, который входит в состав водной молекулы. Когда магнитное поле входит в контакт с ним – происходит замыкание и магнитное поле блокируется. Данные со спутников повреждают информацию о том, что раньше на Марсе действительно было много воды.

Другие ученые высмеивают эту теорию, и в качестве примера вновь приводят Землю – будь вода и правда причиной исчезновения магнитных полей, жизнь на нашей планете никогда бы не зародилась.
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