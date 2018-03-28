3-D принтер научили печатать под водой

Физики разработали 3-D принтер, эффективно печатающий под водой. Для достижения поставленных целей физики применили минеральное масло с добавлением гидрофобных полимеров.

Домбровский Сергей

Догадались до 3-D печати под водой работники Национальной лаборатории имени Лоуренса в США. Ученые обещают в будущем создавать жидкие детали для электронных устройств, использующихся в бытовой жизни, врачебной деятельности, химической отрасли. Сейчас получается снимать водяные предметы длиной более метра и толщиной менее 1 миллиметра. Запечатлевать устройства удается в прямых и причудливых формах.Тестирование показало, что эксперименты успешно проводятся в масле и воде. Причем приобретается необходимая форма даже после значительной деформации. Ученые рассказывают о совершенно новом методе 3-D печати, который ранее никогда не использовали. Во время испытаний добавляли золотые гидрофильные частицы. Микроскопические вещества на маслянополимерный базис.