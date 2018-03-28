Ученые создали защитный экран для спасения Большого Барьерного рифа

Сотрудники Австралийского института морской биологии создали защитный экран, препятствующий уничтожению Большого Барьерного рифа. Он представляет собой пленку тысячекратно более тонкую, чем волос человека.

Домбровский Сергей

Экран предохраняет кораллы Большого Барьерного рифа от проникновения солнечных лучей. В итоге уменьшается обесцвечивание. Данный процесс связан с уничтожением материала скелета полипов. По мнению ученых, защитный экран эффективно борется с уничтожением кораллов. Специалисты провели тестирование, на которых новая методика показала себя с лучшей стороны. Эксперты говорят о необходимости проведения дополнительных исследований, дабы получить более точные результаты.Применять пленку для защиты Большого Барьерного рифа от Солнца станут только в необходимых местах. Максимальный процент потерь зафиксирован на 700-километровой полосе. Там уничтожено более 67% кораллов. Риф является одной из достопримечательностей Австралии, позволяющей ежегодно пополнять бюджет на крупную сумму денег. Руководители обещают приложить все силы, чтобы предотвратить его уничтожение.