Ученые создали защитный экран для спасения Большого Барьерного рифа

Экран предохраняет кораллы Большого Барьерного рифа от проникновения солнечных лучей. В итоге уменьшается обесцвечивание. Данный процесс связан с уничтожением материала скелета полипов. По мнению ученых, защитный экран эффективно борется с уничтожением кораллов. Специалисты провели тестирование, на которых новая методика показала себя с лучшей стороны. Эксперты говорят о необходимости проведения дополнительных исследований, дабы получить более точные результаты.
Применять пленку для защиты Большого Барьерного рифа от Солнца станут только в необходимых местах. Максимальный процент потерь зафиксирован на 700-километровой полосе. Там уничтожено более 67% кораллов. Риф является одной из достопримечательностей Австралии, позволяющей ежегодно пополнять бюджет на крупную сумму денег. Руководители обещают приложить все силы, чтобы предотвратить его уничтожение.
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