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| | Учёные планируют бороться с малярией при помощи препарата, убивающего комаров

Учёные планируют бороться с малярией при помощи препарата, убивающего комаров

Сегодня, 19:37
Ученым из Ливерпульской школы тропической медицины предоставили препарат, который позволит бороться с малярией на новом уровне. Основное действие медикамента будет направлено против носителей заболевания.

Учёные планируют бороться с малярией при помощи препарата, убивающего комаров

 

Совместные исследование специалистов из различных стран мира, таких как США, Великобритания, Кения, показывают, что в скором времени борьба с малярией перейдет на новый, более эффективный уровень. Они совместили два препарата, борющихся с самим заболеванием, повысив их дозу, но оставив безвредными для человека. В результате лекарство стало воздействовать на самих разносчиков болезни – комаров. По словам английского специалиста, доктора Менно Смита, потенциально такой подход позволит снизить распространение малярии на 61%.

Основным действующим препаратом в новом лекарстве является ивермектин, относящийся к классу наркотических средств. Учёные отмечают, что метод абсолютно новый и ранее не применялся, однако при клинических испытаниях он показал высокий результат при борьбе как с самим заболеванием, так и с комарами, способными его переносить. Ранее ивермектин использовался для борьбы с другими тропическими заболеваниями.
Павел Селивёрстов
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