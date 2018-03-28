Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | Ученые назвали сомнительные преимущества полного перехода на растительную еду

Ученые назвали сомнительные преимущества полного перехода на растительную еду

Сегодня, 19:09
Международная группа ученых проанализировала последствия полного перехода США на вегетарианство. В итоге оказалось, что отказ от еды животного происхождения позволит Вашингтону прокормить еще одно государство с таким же количеством жителей, как в Соединенных Штатах.

Ученые назвали сомнительные преимущества полного перехода на растительную еду

 

При переходе на растительную пищу экономится крупная сумма денег. Вместе с положительными моментами существуют и отрицательные. Понадобиться больше обрабатывать больше полей, дабы выращивать овощи и фрукты. Специалисты по питанию говорят о вреде для организма при отказе от животной еды. В мясных продуктов существует ряд необходимых элементов и белков, которые невозможно пополнить за счет овощей и фруктов. Ученые рекомендуют хорошо подумать, прежде чем пропагандировать вегетарианство в масштабах целой страны.

Частое употребление мяса засоряет сосуды, повышает кровяное давление и отрицательно воздействует на здоровье людей. Полный отказ от животной пищи является еще одной крайностью, опасной для организма. Медики советуют искать золотую середину. Лучим вариантом является умеренное употребление мяса, чередующееся с разгрузочными днями.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу
Ученые: В будущем люди перейдут на вегетарианскую пищу

Вегетарианство набирает все большую популярность среди представителей человечества. Ученые уверены, что пока люди не готовы полностью отказаться от мясных

Ученые: Овощи и фрукты опасны для курильщиков
Ученые: Овощи и фрукты опасны для курильщиков

Ученые из Нидерландов выяснили, что употребление в пищу овощей и фруктов несет опасность для курильщиков. Эти продукты повышают шансы возникновения раковых

Ученые: Вегетарианство разрушает мозг
Ученые: Вегетарианство разрушает мозг

Ученые из США провели исследования в области воздействия вегетарианских продуктов питания на организм человека. Специалисты пришли к заключению, что полный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости