Ученые назвали сомнительные преимущества полного перехода на растительную еду

Международная группа ученых проанализировала последствия полного перехода США на вегетарианство. В итоге оказалось, что отказ от еды животного происхождения позволит Вашингтону прокормить еще одно государство с таким же количеством жителей, как в Соединенных Штатах.

Домбровский Сергей

При переходе на растительную пищу экономится крупная сумма денег. Вместе с положительными моментами существуют и отрицательные. Понадобиться больше обрабатывать больше полей, дабы выращивать овощи и фрукты. Специалисты по питанию говорят о вреде для организма при отказе от животной еды. В мясных продуктов существует ряд необходимых элементов и белков, которые невозможно пополнить за счет овощей и фруктов. Ученые рекомендуют хорошо подумать, прежде чем пропагандировать вегетарианство в масштабах целой страны.Частое употребление мяса засоряет сосуды, повышает кровяное давление и отрицательно воздействует на здоровье людей. Полный отказ от животной пищи является еще одной крайностью, опасной для организма. Медики советуют искать золотую середину. Лучим вариантом является умеренное употребление мяса, чередующееся с разгрузочными днями.