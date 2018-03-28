Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина

Еще недавно безопасные электронные сигареты стали опасными. Они несут в себе причины злокачественных опухолей. К такому выводу пришли американские химики из лаборатории университета Северной Каролины. Информацию они опубликовали в специализированном журнале.

Сергей Денисов

Испарения наполнителей электронных сигарет содержат в себе столько токсичных веществ, что обычный никотин, который, кстати, необходим для организма человека, кажется безопасным элементом.Сегодня существует более 7 000 наполнителей для электронных сигарет. Некоторые из них настолько токсичны, что оставили по своей вредоносности никотин далеко позади. Самые вредные наполнители: банан, ваниль и корица.Дело в том, что выжимка из этих продуктов сопряжена с технологическими сложностями, которые делают эти ароматы дорогостоящими. Банан, по мнению американских химиков, это 70 процентов рака гортани, 45% - слизистой горла и губы и 30% - остается на злокачественную опухоль верхних дыхательных путей.