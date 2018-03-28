Ученые объяснили, чем вызвана возрастная бессонница

Ученые определили причины, из-за которых с возрастом людям сложно полноценно спать по ночам. Результаты проведенного эксперимента были обнародованы в издании Neurobiology of Aging.

Татьяна Преображенская

Специалисты из Кентского университета утверждают, что у млекопитающих с возрастом постепенно снижается чувствительность к свету в суперхиазматическом ядре. Это ядро – часть головного мозга, которая способна к генерации циркадных ритмов, а также синхронизировать действие «биологических часов».Эксперты проводили свои исследования на грызунах. Мышей объединили в группы по четыре, а потом разделили по одной. Были отобраны «молодые» - 1-2 месяца, «старые» - от 14-18 месяцев.На клетки с испытуемыми направляли свет. В ходе эксперимента представители мышей «старшего» возраста имели весьма сниженную возможность к «перезапуску» циркадных ритмов. Ученые связывают это с тем, что в результате возрастных структурных изменений, происходящих в рецепторе, его реакция на свет значительно ухудшается.Данные перемены могут привести к тому, что супрахиазматическое ядро не сможет стабильно влиять на циркадные ритмы. От этого происходят различные нарушения сна.